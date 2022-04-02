Bolu Dağı'nda heyelan: TEM yolu trafiğe kapandı

TEM yolu Bolu Dağı Tünelinin Ankara tarafında toprak kayması meydana geldi. Tünelin üzerindeki toprağın kayarak otoyola düşmesi sonucu, tünel girişinde TEM yolu çift yönlü olarak trafiğe kapandı. Otoyolda İstanbul yönüne gitmekte olan araç sürücüleri Abant kavşağından, Ankara yönüne gidenler ise Kaynaşlı kavşağından D-100 Karayolu'na yönlendiriliyor.
Karayolları Genel Müdürlüğü'nün (KGM) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Anadolu Otoyolu, Bolu Dağı Tüneli'nin Düzce girişinde heyelan meydana geldiği belirtildi.
Heyelan nedeniyle güzergahın Ankara yönünde 3 şerit, İstanbul yönünde 1 şerit olmak üzere trafiğe kapatıldığı aktarılan açıklamada, trafiğin İstanbul istikametinde Abant'tan, Ankara istikametinde ise Kaynaşlı'dan D100'e aktarılacağı kaydedildi.
Düzce Valiliği'nden açıklama
Düzce Valiliği, heyelan sebebiyle her iki yönde de trafiğe kapatılan Bolu Dağı Tüneli’nin yarın öğle saatlerinde yeniden açılmasının planlandığını açıkladı.
Bolu Dağı Tüneli’nin çıkışında akşam saatlerinde heyelan meydana geldi. Toprağın yola kaymasının ardından trafik akışı her iki yönden de kapatıldı. İhbar üzerine adrese sevk edilen ekipler, yolu trafiğe açabilmek için çalışma başlattı.
Düzce Valiliği, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bolu Dağı Tüneli’nin Düzce girişinde meydana gelen heyelan nedeniyle, trafik Ankara istikametinde Kaynaşlı’dan, İstanbul istikametinde Abant’tan D-100’e aktarılacaktır. Ekipler yol açma çalışmalara başlamışlardır. Yolun yarın öğle saatlerinde trafiğe açılması planlanmaktadır” ifadelerine yer verdi.