Bolu Dağı geçişi ulaşıma açıldı

Bolu Dağı'nda mahsur kalan araçlar nedeniyle trafik akışının durduğu TEM otoyolu ve D-100 karayolu ulaşıma açıldı.

Mehmet Emin Gürbüz ve Abdulkadir Nişancı'nın Anadolu Ajansı'ndaki haberine göre, yoğun kar yağışı ve buzlanma yüzünden Bolu Dağı geçişindeki viyadüklerde mahsur kalan araçlar, trafik ve Karayolları ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Saatlerce kapalı kalan otoyolun Ankara yönünde ulaşım normal seyrediyor; İstanbul yönünde ise tek şeritten sağlanıyor. Ekiplerin çalışmasıyla D-100 karayolunda da ulaşım normale döndü.

Elmalık kavşağında trafik ekiplerinin geçişine izin vermediği tır ve kamyonlar, dinlenme tesislerine yönlendiriliyor.

Bayburt-Erzurum karayolu ulaşıma açıldı

Bayburt'ta salı günü kapanan Bayburt-Erzurum karayolu ulaşıma açıldı.

Önceki gün Bayburt-Erzurum güzergahındaki 2409 rakımlı Kop Dağı geçidi, kar yağışı ve fırtınanın da etkisiyle kar kalınlığının 2 metreye ulaşması ile ulaşıma kapatıldı.

Karayolları ekiplerince yürütülen çalışma sonucu dün otomobil ve otobüslerin geçişine kontrollü olarak izin verilen karayolu, çalışmanın ardından tamamen ulaşıma açıldı.

Bayburt Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, karayolunun yapılan çalışmaların ardından bütün araçlara açıldığını, ulaşımda herhangi bir aksamanın söz konusu olmadığını bildirdi.

Ekipler, soğuk havanın da etkisiyle karayolunda buzlanmalar yaşandığını, bu güzergahı kullanacak sürücülerin dikkatli olmalarını ve yanlarında çekme halatı ile takoz bulundurmaları gerektiğini kaydetti.