T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bolu'da 'yabancılara 10 kat zamlı su' teklifi belediye meclisinde oylanamadı

Belediye Başkanı Özcan: Türkiye tartışsın diye gündeme getirdim

06 Ağustos 2021 20:52

Bolu'da Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın yabancı uyruklulara suyun 10 kat zamlı verilmesi önerisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nun yeterli bilgiyi toplayamaması üzerine mecliste oylanmayarak Eylül'deki toplantıya ertelendi.

Tanju Özcanbelediye meclisiBoluBolu Belediyesi10 kat zam10 kat zamlı su
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24