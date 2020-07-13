Bolu'da mahkeme maske cezasını iptal etti: Devletin kişi başına her gün 3 tane maske sağlama zorunluluğu var

Bolu'da maskesiz gezdiği gerekçesiyle Elif Nihan i'ye kesilen idari para cezası mahkeme tarafından iptal edildi. Kararın gerekçesinde, "Hem sosyal devlet olma ilkesi, hem de getirilen zorunluluğun mali külfet getirmesi gereği, devletin kişi başına her gün 3 tane maske sağlama zorunluluğu olduğu" ifadeleri yer aldı.



20 Mayıs'ta Bolu'nun İzzet Baysal Caddesi'nde bekçi ekibi maskesiz şekilde yanında köpeği ile yürüyen Elif Nihan İ.'yi cezai işlem uygulamak için durdurdu. Kendisinin de memur olduğunu iddia eden Elif Nihan İ., köpeğini veterinere götürmek için dışarı çıktığını söyledi. Bekçiler, Elif Nihan İ.’den cezai işlem uygulamak için kimliğini istedi. Duruma tepki gösteren Elif Nihan İ., bekçilere kimlik göstermeyi reddetti. Bekçiler maskesiz şekilde caddede yürümenin yasak olduğunu, kararın Valilik tarafından alındığını ve bu nedenle cezai işlem uygulamaları gerektiğini söyledi. Elif Nihan İ., ise bekçilere kimliğini vermemek için direndi. Daha sonra polis ekipleri olay yerine geldi. Polis, Elif Nihan İ.'ye bekçilerin işlerini yaptığını ve kendisine cezai işlem uygulanması gerektiğini belirtti.

392 TL idari para cezası uygulanan Elif Nihan İ.'ye valilik kararı ve itiraz hakkı olduğu anlatıldı. Elif Nihan İ. tüm yaşananları video ile kayda alıp sosyal medya hesabından yayınladı.

Para cezası iptal edildi

Elif Nihan İ. olaydan 1 gün sonra maske takmadığı gerekçesiyle kendisine uygulanan 392 TL para cezasını erken ödediği için yasal indirimle 294 TL olarak ödedi. Nihan İ., daha sonra maske cezasının iptali Bolu Sulh Ceza Mahkemesi'ne başvurdu. Mahkeme, kadını haklı bularak para cezasının iptali yönünde karar verdi.



Kararın gerekçesinde ise şu ifadeler yer aldı:



"Anayasamızın 13. maddesi gereğince, temel hak ve hürriyetler Anayasanın ilgili maddelerince belirtilen sebeplere bağlı olarak ancak kanunla sınırlanabilir. Bu sınırlamalar Anayasanın sözüne, ruhuna, demokratik toplum düzenine ve laik Cumhuriyetin gerekliliklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı olamaz. Yine Anayasamızın 15. maddesinde temel hak ve özgürlüklerin ancak savaş, seferberlik veya olağanüstü hallerde milletlerarası hukuktan doğan yükümlülükler ihlal edilmemek kaydı ile kısmen veya tamamen durdurulabileceği yazılıdır. Yine Anayasamızın 19. maddesi 'hiç kimsenin hürriyeti ve güvenliğinin mahkeme kararı olmadan kısıtlanamayacağı, zorunlu hallerde kısıtlansa bile 24 saat içinde hakim onayına sunulması gerektiği düzenlenmiştir.

"Maske mali külfet getirir"

"Yine Anayasamızın 23. Maddesi, yerleşme ve seyahat hürriyetinin ancak kanunla sınırlanabileceği öngörülmüştür. Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 64. maddesi, salgın hastalıklara ilişkin tedbirleri düzenlenmiştir. Bu tedbirlerin hiçbirinde maske takma zorunluluğu yoktur. Kaldı ki böyle bir zorunluluğun olduğunu kabul etmesek bile, Anayasamızın 2. maddesi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sosyal hukuk devleti olduğunu öngördüğü, sosyal devlet olma ilkesinin ise ekonomik olarak bir yükümlülük getirdiğinde, bu yükümlülüğün devletçe karşılanması gerektiği açıktı. Yine Anayasamızın 56. Maddesi, sağlığın korunması devletin ödevi olarak göstermektedir. Maske takmanın, amacına uygun olarak kullanılması halinde, 4 saat süre ile kullanılabileceği, dolayısıyla ortalama bir insanın ev dışında 3 tane maske değiştirmesi gerektiği, bunun da kişiye belirli bir mali külfet getirdiği, yine Anayasamızın 73. Maddesi gereği, mali hükümlülükler ancak kanunla konulur, kanunla kaldırılır. Hem sosyal devlet olma ilkesi, hem de getirilen zorunluluğun mali külfet getirmesi gereği, devletin kişi başına her gün 3 tane maske sağlama zorunluluğu olduğu, yukarıda anlatılan Anayasa ve yasa maddeleri gereği olduğundan yasaya uymayan idari para cezasının kaldırılmasına karar verilmiştir."