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Bolu'da kadın cinayeti: Tartıştığı eşini boğazından bıçakladı!

Gözaltına alınan Mehmet Erdem ise sorgulanmak üzere emniyete götürüldü

22 Nisan 2022 14:22

Bolu'da, mali müşavir Mehmet Erdem (73), tartıştığı eşi Nur Erdem'i (68) boğazından bıçaklayarak öldürdü.

Sabah saatlerinde, Bahçelievler Mahallesi'nde meydana gelen olayda,  Mehmet Erdem ve Nur Erdem çifti arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında Mehmet Erdem, mutfaktan aldığı bıçakla eşi Nur Erdem'i boğazından bıçakladı. Bu sırada sokakta bulunan temizlik görevlisi, Nur Erdem’in çığlıklarını duyup, polise haber verdi.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Erdem'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yapılan incelemenin ardından Nur Erdem'in cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı. Gözaltına alınan Mehmet Erdem ise sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. (DHA)

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