Bolu'da iş cinayeti: Çalıştığı inşaatın çatısından beton zemine düşen 17 yaşındaki Yusuf, hayatını kaybetti

Bolu'da çalıştığı inşaatın çatısından aydınlatma boşluğuna düşerek yaralanan Yusuf Demir (17), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, önceki gün Bahçelievler Mahallesi İdil Sokak'ta 4 katlı bir inşaatta meydana geldi. Yusuf Demir, çatıda çalıştığı sırada binanın aydınlanması için plastik ve şeffaf malzemeden yapılan zemine bastı. Demir, plastik malzemenin kırılması sonucu yaklaşık 15 metre yükseklikten apartman içindeki beton zemine düştü.

Demir'in düştüğünü gören diğer işçiler, durumu 112'ye haber verdi. Ağır yaralanan Demir, İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı. Demir, dün gece saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.