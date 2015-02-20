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Bolu Belediyesi'nin saat diye diktiği kuleler, baz istasyonu çıktı

Bolu Belediyesi'nin dijital saat görünümlü baz istasyonlarına vatandaşlar tepki gösterdi

20 Şubat 2015 20:11

Bolu'da, ikisi kavşakta birisi ise parkın içinde olmak üzere, saat kulesi görünümlü 3 baz istasyonu kuruldu. 

Sağlık Mahallesi'nde iki kavşakta, Karaçayır Mahallesi'nde ise Karaçayır Parkı'nın içerisinde boyları 20 ile 24 metre arasında olan saat kulesi görünümlü baz istasyonları yerleştirildi.

DHA'nın haberine göre, Sağlık Mahallesi'ndeki kuleler İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Köroğlu Ünitesi ile Özel Çağsu Hastanesi'nin yanında bulunan kavşakların içerisine dikilirken, baz istasyonları bakım ve teknik hizmetleri veren bir şirket de kulelerdeki bazların kurulum çalışmalarını yaptı.

Kapısı bulunan ve bir kişinin içerisine girebildiği kulelerde dijital saatler bulunurken, en tepesinde ise Bolu Belediyesi yazısı ve amblemi bulundu. Vatandaşlar baz istasyonlarının kulenin içerisinde kamufle edilmesine tepki gösterdiler. 

Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz konuyla ilgili olarak açıklama yapmadı.

 

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