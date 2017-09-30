Bolu Belediyesi 5 bin kişiye aşure dağıttı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU Belediyesi tarafından, Muharrem ayının 10\'uncu günü kutlanan Aşure Günü kapsamında halka aşure dağıtıldı.

Bolu Belediyesi İmarethane Sosyal Tesisleri’nde hayırseverlerin desteğiyle hazırlanan yaklaşık 5 bin kişilik aşure, Demokrasi Meydanı\'nda dağıtılmaya başlandı. Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz ve yardımcıları Emine Davarcıoğlu ile Zerrin Biçen de meydanda kurulan stantta halka aşure dağıttı. Bölgede bulunanlar dağıtılan aşureleri meydanda banklara oturarak yedi. Bazıları da yakınlarıyla paylaşmak için evlerine götürdü. Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, aşure dağıtımının yarın da devam edeceğini, yaklaşık 5 bin kişiye ikramda bulunulacağını söyledi. Başkan Yılmaz, şöyle dedi:

\"Bugün burada hayırsever vatandaşlarımızın da destekleriyle Bolu Belediyesi İmarathane Sosyal Tesisleri\'nde yapılan aşureleri ikram ediyoruz. Vatandaşlarımızın ilgisi bizi çok sevindirdi. Bolu Belediyesi olarak bu tür manevi günleri kutlayarak bugünleri gelenek ve kültür halinde geleceğe taşımaya çalışıyoruz. Bu tür etkinlikler bizim birbirimizle kaynaşmamızı sağlayan önemli günler. Ben tüm İslam aleminin ve vatandaşlarımızın mübarek Muharrem ayını kutluyor, hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.\"



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