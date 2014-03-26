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Bolu Belediye Başkanı'nı eleştiren gazetenin kapısına kilit vuruldu!

Bolu'da iki muhalif gazete kapatıldı, yüzlerce kişi sokağa döküldü. CHP'li Tanju Özcan, 'Bir diktatör yamağı, Başbakan’dan güç alıyor' dedi

26 Mart 2014 11:59

Bolu’da yerel olarak yayımlanan Bolu Havadis ve Bolu Gündem gazeteleri hakkında, çalışma ruhsatlarında eksiklikler olduğu gerekçesiyle kapatma kararı verildi. CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan, gazetelerin AKP’li Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz’ı eleştirdikleri için kapatıldığını öne sürerek, “Bir diktatör yamağı Başbakan’ın Twitter’ı kapatmasından güç alarak aynı faşist uygulamayı hayata geçirmeye çalışıyor” dedi. Dün yüzlerce kişi, gazetelerin önünde protesto eyleminde bulundu.

Hürriyet gazetesinden Zeynep Bilgehan’ın haberine göre, Bolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri önceki gün, kentte günlük olarak yayımlanan 7 günlük gazeteden ‘Bolu Olay’ ve ‘Bolu Gündem’ ile haftalık yayınlanan tek gazete ‘Bolu Havadis’ gazetelerinde incelemelerde bulundu. Ekipler, Bolu Gündem ve Bolu Havadis hakkında ‘çalışma ruhsatlarında eksiklikler olduğu’ yönünde tutanak tuttu. Belediye encümeni de bu gazeteler hakkında kapatma kararı verdi ve sabah mühürleneceği tebliğ edildi. Bunun üzerine sabah Bolu Havadis gazetesi önünde toplanan yüzlerce kişi, alkışlar ve sloganlarla kapatma kararını protesto etti. Kalabalık, ‘Özgür basın susturulamaz’ sloganlarıyla Bolu Gündem gazetesine yürüdü. Aralarında CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan, CHP Bolu Belediye Başkan adayı Mehtap Özcan Mısırlıoğlu, MHP Bolu Belediye Başkan adayı Şükrü Gülez’in de yer aldığı grup, burada da tepkilerini sürdürdü.

 

Kötü niyetli kullandı

 

Bolu Gündem Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Süha Alparslan şunları söyledi: “Ulusal basında ne oluyorsa yerelde de bunu uygulayan bir yönetim var. 26 yıllık, Bolu’nun en eski yerel gazetesiyiz. Gazeteyi 5 yıl önce aldık. 2 yıl eski yerinde devam ettikten sonra yeni yere geçtik. Yeni yere geçince çalışma ruhsatını da yenilemek gerekiyor. Birkaç defa zabıta geldi. Önce imar kanununa göre eksiklikler tespit ettiler. Sonra ‘tüp eksik’ gibi ufak gerekçelerle iş uzadı. İznimizi verecek zabıtadan sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Ağcan ihale yolsuzluğundan hapse girdi. 7 ay cezaevinde kaldı. Çıktıktan sonra da süreç uzadı. Fabrikaymışız gibi ÇED raporu bile istediler. 3 yıl uğraştık, birkaç ay önce yine taşındık. Geçen hafta ruhsat müracaatımızı yaptık. Bize süre verilebilirdi, yetki kötü niyetli kullanıldı. Seçime 4 gün kala operasyon yaptılar. Seçimden önce haber trafiğimiz arttı. Yalanlarını ispatlayarak açıklamamıza sinirlendi. Bizim tek ihmalimiz ruhsatı almak için ısrar etmememiz.”

 

Başbakan’dan güç alıyor

 

CHP’li Özcan iki gazetenin, Başkan Yılmaz’ı eleştiren haberler yaptıkları için kapatıldığını iddia ederek şunları söyledi: “Anayasamız basın özgürlüğünü teminat altına almış. Buna rağmen bir diktatör yamağı Ankara’da Başbakan’ın sanal medyayı ve Twitter’ı kapatmasından güç alarak aynı faşist uygulamayı burada hayata geçirmeye çalışıyor.”     

 

Belediye Başkanı: Rutin denetim

 

Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz ise şunları söyledi: “Basınla değil, provokasyonla uğraşıyorlar. Rutin denetimler esnasında görevimiz ruhsatı olmayan yerlerle ilgili işlem yapmak. Yapmazsak kanunen suç işlemiz oluyoruz. Bizimkiler belediyenin tabii işlemi olarak ruhsat almalarını söylemişler. Yeni yerlerine geçeli birkaç ay oldu. Yeni yer için müracaatı yeni yapmışlar. Rutin çalışmalarda rast gelmiş ve provokasyon yapıp herkese haber verdi. Acemi biri değilim, seçime 3 gün kala böyle bir şey yapmam. Gazeteci olmak ruhsatsız iş yapmayı sağlatmaz. Herkes işini düzgün yapsın. Eğer politikacılar gazetecilere, gazeteciler politikacılara müdahale ederse ülke içinden çıkılmaz hale gelir.”
 

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