Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, TÜİK Başkanı ile 2 hafta önce ne konuştuklarını anlattı, Kılıçdaroğlu’nun içeri alınmamasını eleştirdi

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, partisi CHP’nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) binasına alınmamasına dikkati çeken bir açıklamada yaptı. İki hafta önce TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer’i Bolu'yla ilgili bir konu için ziyaret ettiğini belirten Özcan, “O ziyarette kendisi bana genel merkez yetkililerinin kendisini hiç ziyaret etmemesinden yakınmış hatta 'davet ederlerse genel merkeze gelirim’ demişti” dedi. Özcan CHP liderine kapının açılmamasını eleştirdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon verilerinin açıklanması sonrası kendilerinden bilgi almak isteyen ana muhalefet partisine dün kapılarını açmadı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve denetleme yetkisine sahip milletvekilleri, TÜİK'in internet sitesinde özetle "Merkez teşkilatımıza gelebilirsiniz, her türlü bilgiyi alabilirsiniz" dendiğini belirtse de devlet kurumuna giremedi.

Binanın önünde açıklama yapan Kılıçdaroğlu, TÜİK'in devlet kurumu olmaktan çıkıp Saray kurumu haline dönüştüğünü belirterek "Şu binada oturanlar unutmasınlar oturduğunuz binalar bu memleketin vatandaşlarının ödedikleri vergilerle yapıldı. Asla unutmasınlar aldığınız aylıklar emeklinin işçinin ödediği ödedikleriyle aldığınız aylıklardır. Sarayın değil halkın memuru olun" ifadesini kullandı.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, iki hafta önce açıklamadığı bir sebepten dolayı TÜİK Başkanı ile görüştüğünü belirterek Twitter hesabından o görüşmenin detayını şöyle anlattı:

“2 hafta önce TÜİK başkanını Bolu ile ile ilgili bir konu için ziyaret etmiştim. O ziyarette kendisi bana ‘genel merkez yetkililerinin kendisini hiç ziyaret etmemesinden yakınmış hatta davet ederlerse genel merkeze gelirim’ demişti. Bu sözlerden sonra bugün sayın Kılıçdaroğlu’na yapılan bu saygısızlığı kamuoyunun bilmesini istiyorum.”