Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’dan pankartlı tepki: Dünya beşten, Türk milleti ABD’den büyüktür

Belediye Meclisi’nin geçen hafta yapılan toplantısında ABD’yi kınayan bir önergeyi oy çokluğu ile geçiren CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, ABD’ye tepkisini Bolu Belediye binasına astırdığı dev pankartla devam ettirdi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı karşılamayan Amerikan yetkililerine tepkisini yaptığı açıklamalarla dile getiren Tanju Özcan, tepkisini belediye binasına astırdığı dev pankartla sürdürdü.

"Ey hadsiz ABD!"

Bolu Belediye binasına asılan pankartta, “Ey hadisiz ABD! Anlamıyoruz zannetme! ABD, tarihte hiçbir zaman Türkiye Cumhuriyeti’nin dostu olmamıştır. Bu ülkede Alevi, Sünni gerginliğini çıkartan ABD yönetimleridir. Bu ülkede Kürt-Türk çatışmasını çıkartmak için PKK/YPG terör örgütünü kuran ve hala silah veren ABD yönetimleridir. Bu ülkede 12 Eylül darbesini gerçekleştiren ABD yönetimiydi. Taşeron FETÖ terör örgütünü kuran ve 15 Temmuz hain darbe rejimini planlayan ABD yönetimidir. Türkiye’ye sığınma istilasını tasarlayan ve ülkemizi bu yola karışıklığa sürüklemeye çalışan ABD yönetimidir” ifadelerine yer verildi.

"Dünya beşten, Türk milleti ABD’den büyüktür"

Pankartta, hükümete de şu sözlerle seslenildi:

“Hükümete sesleniyoruz: ABD yönetimince Cumhurbaşkanımızın şahsına yapılan saygısızlıklar, esasen Türk milletine yapılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti ABD sömürgesi değildir. Türkiye, ABD’den başka kimseye hizmet etmeyen NATO’dan ayrılmalıdır. Kürecik ve İncirlik üsleri derhal kapatılmadır. Dünya beşten, Türk milleti ABD’den büyüktür. Yaşasın tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti. Kahrolsun emperyalist Amerika.”