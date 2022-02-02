Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan İmamoğlu göndermesi: İsteyen Amerikalılarla kol kola girsin, isteyen İngilizlerle kol kola girsin; bu, beni ilgilendirmiyor

Göçmen karşıtı açıklamalarıyla bilinen ve CHP'den uyarı cezası alan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldı. Özcan, "İsteyen Amerikalılarla kol kola girsin, isteyen İngilizlerle kol kola girsin. Bu, beni ilgilendirmiyor" dedi.

Özcan, kentte yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler vermek için basın toplantısı düzenledi. Toplantının ardından Özcan, basın mensuplarının sorularını cevapladı. Özcan'a, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, İngiltere Büyükelçisi Dominick Chilcott ve ABD Büyükelçisi Jeff Flake ile görüşmeleriyle ilgili yorumu soruldu.

Amerika'nın dost olamayacağını ve kendisinin emperyalistlerin uşaklığını yapmayacağını belirten Özcan, “Kimin kiminle görüşeceğine ben karar veremem" dedi. Özcan, "Ben dönmem yolumdan, dönen dönsün. İsteyen Amerikalılarla kol kola girsin, isteyen İngilizlerle kol kola girsin. Bu, beni ilgilendirmiyor" ifadelerini kullandı.

Özcan şunları söyledi:

"Emperyalistlerin uşaklığını yapmam"

"Ayıdan post Amerika'dan dost olmaz. Ben bu anlayıştayım. Bugün bu görevdeyim, yarın başka görevde olurum ama benim Amerika ile işim olmaz. Emperyalistlerin uşaklığını yapmam."

CHP'den uyarı cezası almıştı

Tanju Özcan, kamuoyunda göçmen karşıtı açıklamalarıyla biliniyor.

Özcan, sosyal medyada yayınlanan bir programda, çocuğu olmayan başörtülü bir kadınla arasında geçen diyalogu anlatmasının ardından partisi tarafından disiplin kuruluna sevk edilmişti.

CHP Yüksek Disiplin Kurulu, Özcan'a uyarı cezası vermişti.