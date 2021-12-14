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Bolu Belediye Başkanı Özcan'dan Meclis'teki AKP ve HDP grupları arasındaki tartışmaya: Biri "Sen PKK’lısın" diyor, diğeri "FETÖ’cü"; ikisi de doğru söylüyor

"Vay benim güzel ülkemin hali"

14 Aralık 2021 15:19

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "Meclis'te biri AK Partili biri HDP’li iki vekil tartışıyor. Biri 'Sen PKK’lısın' diyor, diğeri 'Sen de FETÖ’cü'. Kötü olan şu ki, ikisi de doğru söylüyor. Vay benim güzel ülkemin hali" dedi.

Özcan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Meclis'teki tartışmalara değindi. AKP ve HDP grupları arasındaki tartışmayı yorumlayan Özcan, şu ifadeleri kullandı:

"Meclis'te biri AK Partili biri HDP’li iki vekil tartışıyor. Biri sen PKK’lısın diyor, diğeri 'Sen de FETÖ’cü'. Kötü olan şu ki, ikisi de doğru söylüyor. Vay benim güzel ülkemin hali."

Tanju Özcanbolu belediyesihdpakp
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