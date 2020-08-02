Bolu Belediye Başkanı: ‘Nasıl olsa ben memurum bana bir şey olmaz’ diye düşünmesinler, yolunu yordamını bulurum fazlasıyla üzerim

CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu Gazeteciler Cemiyeti tarafından çıkarılan bayram gazetesinde belediye personeline uyarılarda bulundu. Özcan, "Nasıl olsa ben memurum bana bir şey olmaz’ diye düşünmesinler, yolunu yordamını bulurum fazlasıyla üzerim" açıklamasını yaptı.

Sözcü'de yer alan habere göre, Özcan, “Ben iki tur birimleri tek tek dolaşarak gerekli uyarılarda bulundum. Bunun içinde kapris yapıp verimli çalışmayanlar var. Bunun içinde iş yerinde ahengi bozup çalışma performansını düşürenler var.” düşüncesini dile getirdi.

Özcan, "Şu ana kadar siyaseten böyle yapıyor diyeceğim 1-2 kişi dışında yok. Bazıları çalışmamaya alışmış. Yatarak para kazanmayı kendine hayat felsefesi haline getirmiş olanlar var. Müdürleri de bu konuda uyardım. Benim bireysel tespit ettiklerim de var onlarla ilgili de işlem yapacağım. Ben bu kadar açık çek verdikten sonra hâlâ verimi artıramazlarsa bundan sonra sorunu çalışanlarda değil onlarda arayacağım. Ondan sonra da müdürlerle de yollarımızı ayıracağız." ifadesini kullandı.

Özcan, "Bazı memur personeller ‘Nasıl olsa ben memurum bana bir şey olmaz’ diye düşünmesin. Hep söylüyorum, ben hukukçuyum. Yolunu yordamını bulurum fazlasıyla üzerim. Çünkü üzerimde büyük bir vebal var. Bolu halkının parasını kullanıyorum. Bolu halkının parasıyla yatarak çalışan kimseye para ödeyemem. Bunun hesabını halka ve Allah'a veremem." değerlendirmesinde bulundu.

Özcan, "Nedir derdin’ diyorum. ‘Anlaşamıyorum. Müdürümle anlaşamıyorum, şu birimde çalışmak istiyorum’ gibi rahat batanlar var. Bunun hakkında gereğini yapacağım. Bunun hakkında siyasi davrananlar var. Siyaseten engelleme çabası içerisine girmek mi yoksa beceriksizlik mi bilemiyorum?" yorumunu yaptı.