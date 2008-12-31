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Spor

Bolt'un yeni hedefi!..

Usain Bolt, erkekler 100 metrede kırdığı 9,69 saniyelik dünya rekorunu, 9,58'e çekmek istediğini söyledi.

31 Aralık 2008 02:00

Dünyanın en hızlısı Jamaikalı sprinter Usain Bolt, erkekler 100 metrede kırdığı 9,69 saniyelik dünya rekorunu, 9,58'e çekmek istediğini söyledi.

Pekin-2008'de erkekler 100, 200 metre ile 4x100 metre bayrak yarışlarında dünya rekorlarıyla altın madalyaya uzanan Bolt, İtalya'dan La Gazzetta dello Sport tarafından "Yılın Erkek Sporcusu" seçilmesinin ardından yaptığı konuşmada, 100 ve 200 metredeki rekorlarını geliştirmeyi düşündüğünü belirtti.

Bolt, "Antrenörüm Glen Mills, 100 metreyi 9,58 saniyede koşabileceğimi, 200 metredeki rekorumu da 19 saniyenin altına düşürebileceğimi söylemiş. Glen ne konuştuğunu bilir, ona inanıyorum" dedi.

Bu arada, rakiplerinden 100 metredeki dünya rekorunun eski sahibi, vatandaşı Asafa Powell ile ABD'li Tyson Gay'e yeni yılda başarı dileklerinde de bulunan Bolt, "Gay'in dönüşünü bekliyorum, Asafa'nın da eskisinden daha hızlı koşmasını diliyorum. Bu, benim hayatımı kolaylaştırmayacak, ancak biraz eğlendirecek" diye konuştu.

22 yaşındaki Jamaikalı sprinter, Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) tarafından da erkeklerde "Yılın Atleti" seçilmişti.

Gazete, "Yılın Bayan Sporcusu" olarak da Rus sırıkçı Yelena Isinbayeva'yı seçti. IAAF'ın da "Yılın Bayan Atleti" seçtiği Isinbayeva, Pekin-2008'de 5,05 metre atlayarak, 24. dünya rekorunu kırmıştı.

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