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Spor

Bolt'tan hızlısı da varmış!

Avustralyalı antropolog Peter McAllister yazdığı kitapta, eski çağda yaşayan insanlar ile modern atletleri karşılaştırdı.

14 Ekim 2009 03:00

Avustralyalı antropolog Peter McAllister yazdığı kitapta, eski çağda yaşayan insanlar ile modern atletleri karşılaştırdı. İnsan ırkının fiziksel olarak en düşük seviyede olduğunu vurgulayan McAllister, 20 bin yıl önce yaşayan bir aborjinin, dünya rekortmeni sprinter Usain Bolt'u rahatlıkla geçebileceğini öne sürdü.  

Avustralyalı antropolog Peter McAllister, tarih öncesi çağlarda yaşayan insanlar ile günümüzün modern atletlerini karşılaştırdı.

Teknolojinin giderek gelişmesi ve değişen yaşam koşullarının, fiziksel olarak insanları geriye götürdüğünü iddia eden McAllister'ın kitabında birbirinden çarpıcı örnekler var. 20 bin yıl önce Avustralya'da yaşayan aborjinlere ait fosilleri inceleyen antropolog, ortalama hızda koşan bir aborjinin, dünya rekortmeni sprinter Usain Bolt'u 100 metre yarışında rahatlıkla geçebileceğini öne sürdü.

McAllister ayrıca sıradan bir aborjinin ciriti en az 110 metre uzağa atabileceğini savundu. Cirit atmada şu anki dünya rekoru ise 98 metre 48 santimetre.

Cambrigde Üniversitesi adına çalışan Avustralyalı bilim adamı, sadece tarih öncesi dönemden örnekler vermekle de yetinmiyor. McAllister, Roma lejyonerlerinin, ağırlıklarının yarısına eşit yükle hergün 60 kilometre yürüdüğüne dikkat çekerken, Yunan Şehir Devletleri'nin ise bir çırpıda günümüzün en önemli kürekçilerini rahatlıkla geride bırakabilecek 30 bin sporcu çıkarabileceğini savunuyor.

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