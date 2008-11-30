Bolton tırmanıyor



İngiltere Permier Lig'de 15. hafta mücadelesinde Bolton Wanderers, Sunderland'ı deplasmanda 4-1 yenerek oynadığı son 5 maçta 4. galibiyetini aldı.







İngiltere Premier Lig'de 15. hafta heyecanı dün oynanan maçlarla başladı. Bolton Wanderers deplasmanda karşılaştığı Sunderland'ı 4-1'le geçerken, goller Elmander (2), Taylor ve Cahill'den geldi. Sunderland'ın tek golünü ise Cisse kaydetti.



Sahasında ligin son sırasında yer alan West Bromwich Albion'ı konuk eden Wigan Athletic, 1-0 yenik duruma düştüğü maçı zorlanmasına karşın 2-1 kazanmayı başardı.



Konuk West Bromwich 47. dakikada Miller'ın golüyle öne geçerken, Wigan'ın galibiyet gollerini 61. dakikada Camara ve 87. dakikada Boyce attı.



Günün bir başka maçında ise Stoke City ile Hull City 1-1 berabere kaldı. Hull City'nin 45. dakikada King ile bulduğu gole, ev sahibi Stoke City 73. dakikada Fuller (p) ile yanıt verdi ve iki takım haftayı 1'er puanla kapattı.



Middlesbrough-Newcastle United ve Aston Villa-Fulham mücadeleleri ise golsüz eşitlikle sonuçlandı.



TOPLU SONUÇLAR



Aston Villa: 0 – Fulham: 0



Middlesbrough: 0 – Newcastle United: 0



Stoke City: 1 – Hull City: 1



Sunderland: 1 – Bolton Wanderers: 4



Wigan Athletic: 2 – West Bromwich Albion: 1

