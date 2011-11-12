-Bolt ve Pearson yılın atletleri seçildi MONACO (A.A) - 12.11.2011 - Jamaikalı Usain Bolt ile Avustralyalı Sally Pearson, Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) tarafından yılın atletleri seçildi. IAAF, Atletizm Şampiyonası'nda, 100 metrede diskalifiye olarak madalya şansını kaçıran, ancak bunu 200 metre ile 4x100'de aldığı altın madalyalarla telafi eden Bolt'u 3. kez yılın atleti olarak seçti. Bu sezon katıldığı 16 yarışın 15'ini kazanan, atletizm şampiyonasında, 100 metre engelli yarışında son 19 yılın en iyi derecesini elde ederek altın madalyanın sahibi olan Pearson da yılın atleti unvanını alan diğer isim oldu. Bolt, ödülünü almadan önce gazetecilere yaptığı açıklamada, zor bir yıl geçirdiğini, çok çalıştığını ve bazı yarışları kazanmak için kendisini çok zorlaması gerektiğini söyledi.