Bolt ülkesinde coşkuyla karşılandı

Pekin 2008’de üç dünya rekoruyla 3 altın madalya kazanan Usain Bolt, ülkesi Jamaika’ya dönüşünde coşkulu ve görkemli bir törenle karşılandı. Yağmura rağmen havaalanından otele kadar ünlü sprinterin konvoyuna sevgi gösterisinde bulundu.



Çin’in başkenti Pekin’de geçen ay gerçekleştirilen 29.Yaz Olimpiyat Oyunları’nda 3 dünya rekoruna imza atarak 3 altın madalya kazanan Jamaikalı sprinter Usain Bolt, ülkesine dün dönerken, krallar gibi karşılandı. Jamaika Başbakanı Bruce Golding de Bolt’u coşkuyla karşılayıp, tebrik etti.



Pekin 2008 Olimpiyatı’nın ardından Avrupa’da Golden League yarışlarına katılan 22 yaşındaki sprinteri karşılamak için binlerce Jamaikalı Kingston’daki havaalanında izdihama yol açarken, geniş güvenlik önlemleri alındı.



Uçaktan inerken Pekin’deki her yarışma sonrası yaptığı kendine özgü işaretiyle ülkesi vatandaşlarını selamlayan Bolt, sponsorlarından birinin tahsis ettiği kırmızı lüks otomobile binerek 15 araçlık bir konvoyla kendisi için düzenlenen karşılama töreni ve basın toplantısı için otele geldi. Yol boyunca yağmura rağmen binlerce insan Bolt’a sevgi gösterilerinde bulundu. İzdiham ve yağmur nedeniyle basın toplantısı 2.5 saat geç başlarken, Bolt eve dönmüş olmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi.



"Bu kadarını beklemiyordum"



Bolt, "Eve dönmekten büyük mutluluk duyuyorum. Şimdi kendimi çok iyi hissediyorum. Bana büyük sevgi gösteri sergileneceği biliyordum, ama bu kadarını beklemiyordum. Bundan sonra ne yapacağımı bilmiyorum" dedi.



Jamaika Başbakanı Bruce Golding ise "Usain Bolt ve diğer sporcularımız için büyük şeyler planlıyoruz. Çünkü onlar Pekin 2008 Olimpiyatı’nda bizlere gurur kaynağı oldular" diye konuştu. Golding, Bolt ve tüm olimpiyat sporcuları için 3 Ekim’den itibaren 4 günlük kutlama programı hazırladıklarını söyledi.



