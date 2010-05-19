Bolt 'tan 100 metre de sezonun en iyisi: 9.86...

T24 - Dünya ve olimpiyat şampiyonu Jamaikalı atlet Usain Bolt, Güney Kore'de 100 metrede sezonu açtığı ilk yarışta 9:86'lık derecesiyle 1. oldu.





Daegu kentindeki yarışta, sezonun en iyi derecesine imza atan Bolt, hiç zorlanmadı. Yarışta 10:15'lik derecesiyle Jamaikalı Michael Frater ikinci, 10:18'lik derecesiyle ABD'li Mike Rodgers üçüncü oldu.





23 yaşındaki Bolt, 9:58 ile 100 metrede dünya rekorunu elinde bulunduruyor.





Bolt, 2 Mayıs'ta sezonu açtığı ''Jamaica International Invitational'' yarışında 200 metrede 19:56 ile bu alanda gelmiş geçmiş en iyi 4. zamanı yapmıştı.

