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Spor

Bolt sokağa çıkıyor

Usain Bolt tamamen iyileştiğini ve Manchester'da merakla beklenen 150 metrelik sokak yarışına katılacağını açıkladı.

12 Mayıs 2009 03:00


Ülkesi Jamaika'da trafik kazası geçiren dünya rekortmeni sprinter Usain Bolt tamamen iyileştiğini ve Manchester'da merakla beklenen 150 metrelik sokak yarışına katılacağını açıkladı.

Usain Bolt, kaygan zeminde otomobilinin yoldan çıkmasıyla ayağından hafif şekilde yaralanmıştı. Kazanın ardından, Bolt'un, Manchester kentinde yapılacak 150 metrelik sokak yarışına katılıp katılamayacağı konusundaki belirsizlik sonunda ortadan kalktı. Genç sprinter, pazar günü düzenlenecek özel yarışta yerini alacağını söyledi.

Pekin Olimpiyatları’nda 3 altın madalya birden kazanan Bolt, kaza sırasında aşırı hız yaptığı iddialarını da reddetti. İngiliz sprinterler ile karşı karşıya gelecek Bolt'un, gösteri yarışı ile açılışı yapılacak 150 metrelik pistte nasıl bir derece yapacağı merak konusu.

Bolt yarışın ardından, Manchester United'ın evinde Arsenal ile yapacağı maçı izlemeye gidecek ve karşılaşma öncesi Old Trafford'da Manchester taraftarının önüne çıkacak.

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