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Spor

Bolt şaşırtmadı

Jamaikalı sprinter Usain Bolt, bu yılki ilk yarışında erkekler 400 metrede birinci oldu.

15 Şubat 2009 02:00


Jamaikalı sprinter Usain Bolt, bu yılki ilk yarışında erkekler 400 metrede birinci oldu.

Dünyanın en hızlısı Jamaikalı sprinter Usain Bolt, Jamaica Camperdown Classic'te erkekler 400 metrede birinci gelerek, hayranlarını şaşırtmadı.

Bolt, Jamaika'nın başkenti Kingston'daki Stadium East'te dün düzenlenen ve 2 bini aşkın uluslararası atletin katıldığı Jamaica Camperdown Classic'te, erkekler 400 metrede birinci olarak, yılın ilk yarışında da hayranlarının yüzünü güldürdü.

Pekin-2008'de erkekler 100, 200 metre ile 4x100 metre bayrak yarışlarında dünya rekorlarıyla altın madalyaya uzanan Bolt, 400 metrede de 46,35 saniyelik derecesi ile ipi göğüsleyen ilk isim oldu.

Yarışın bitimine son 50 metre kala, başını sağa-sola çevirerek, klasik gülümsemesini sergileyen Bolt, bilinenin aksine, finiş çizgisinde kutlama dansını yapmadı, masörü tarafından havluyla karşılandı.

Başarılı atlet, yarışın ardından yaptığı açıklamada, ''Yarışın ilk 300 metresi iyiydi, ancak son 100 metresinde biraz çabalamam gerekti. En iyi formumda değilim, ancak üstesinden gelebildiğim için mutluyum'' dedi.

İlk 3'ü Jamaikalıların oluşturduğu yarışta, Yohan Blake 46,88 saniye ile ikinci, Ricardo Chambers da 46,98'lik zamanıyla üçüncü oldu.

Bolt, geçen yılki 400 metre yarışını 45,92'lik derece ile bitirmişti. Bu kategorideki dünya rekorunu, 43,18 ile Michael Johnson elinde bulunduruyor. Johnson, bu rekorunu 1999 yılında kırmıştı.

22 yaşındaki sprinter, Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) tarafından, 2008'de erkeklerde ''Yılın Atleti'' seçilmişti.

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