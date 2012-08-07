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Spor

Bolt reytingleri de uçurdu

2012 Londra Olimpiyatları 100 metre finali rekor seviyede izleyici çekerek Pekin 2008 oyunlarında yakalanan rakamları geride bıraktı

07 Ağustos 2012 15:24

2012 Olimpiyatları’nda 100 metreyi rekor kırarak kazanan Jamaikalı sprinter ABD’de reytingleri coşturdu.
 
ABD televizyon kanalı NBC’de yayınlanan 2012 Londra Olimpiyatları 100 metre finali rekor seviyede izleyici çekerek Pekin 2008 oyunlarında yakalanan rakamları geride bıraktı.

Dokuzuncu günü geride kalan oyunlar, dört yıl önce düzenlenen Pekin Olimpiyatları’na göre ortalama yüzde 14 daha fazla izleyiciyi ekran başına çekti.

Ancak bu artışta ünlü sprinter Usain Bolt’un etkisi yadsınamaz boyutta. Zira ABD’nin yüzmedeki gelmiş geçmiş en büyük ismi Michael Phelps’in yarıştığı günlerde 5.9 reyting ortalamasıyla toplam 20 milyon izleyici televizyon başına geçerken, Bolt’un rekor kıran koşusunu 10.5 reyting ortalamasıyla toplam 32.1 milyon kişi izledi.

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