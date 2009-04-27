T24 LogoT24 Logo
Spor

Bolt: Rekoru 9.4'e kadar indirebilirim

27 Nisan 2009 17:26

Jamaikalı atlet Usain Bolt, kendisine ait olan 9.69'luk 100 metre dünya rekorunu 9.4 saniyeye kadar indirebilceğini iddia etti.

Pekin Olmipiyat Oyunları'nda 100 metre, 200 metre ve 4x100 metrede dünya rekorları kırarak şampiyon olan Usain Bolt'un, Ağustos ayında Berlin'de yapılacak Dünya Atletizm Şampiyonası'nda Pekin'deki başarısını tekrarlayıp tekrarlayamayacağı merakla bekleniyor.

9.69 ile kırılması imkansız gibi görünen 100 metre dünya rekorunun sahibi olan Jamaikalı sprinter, "9.5 saniyenin altına inebilirim. Sanırım 9.4 saniyeye kadar ulaşabilirim. 9.4'te dünya durur. Sporun efsanelerinden biri olmak istiyorum, hedefim her sezon ve daima zirvede yer alan bir atlet olmak" diye konuştu.

Bolt, İngiliz Dwain Chambers'ın Berlin'de en büyük rakibi olacağını öne sürmesi konusunda ise, "Tek bir insana odaklandığınız anda kaybetmeye başlarsınız. Eğer Asafa Powell'ı yenmeye odaklanırsam Tyson Gay ne olacak? Benim tek korkum sakatlanmak, onun dışında kimseden korkmuyorum" ifadeledini kullandı.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24