Bolt: Rekoru 9.4'e kadar indirebilirim

Jamaikalı atlet Usain Bolt, kendisine ait olan 9.69'luk 100 metre dünya rekorunu 9.4 saniyeye kadar indirebilceğini iddia etti.



Pekin Olmipiyat Oyunları'nda 100 metre, 200 metre ve 4x100 metrede dünya rekorları kırarak şampiyon olan Usain Bolt'un, Ağustos ayında Berlin'de yapılacak Dünya Atletizm Şampiyonası'nda Pekin'deki başarısını tekrarlayıp tekrarlayamayacağı merakla bekleniyor.



9.69 ile kırılması imkansız gibi görünen 100 metre dünya rekorunun sahibi olan Jamaikalı sprinter, "9.5 saniyenin altına inebilirim. Sanırım 9.4 saniyeye kadar ulaşabilirim. 9.4'te dünya durur. Sporun efsanelerinden biri olmak istiyorum, hedefim her sezon ve daima zirvede yer alan bir atlet olmak" diye konuştu.



Bolt, İngiliz Dwain Chambers'ın Berlin'de en büyük rakibi olacağını öne sürmesi konusunda ise, "Tek bir insana odaklandığınız anda kaybetmeye başlarsınız. Eğer Asafa Powell'ı yenmeye odaklanırsam Tyson Gay ne olacak? Benim tek korkum sakatlanmak, onun dışında kimseden korkmuyorum" ifadeledini kullandı.





