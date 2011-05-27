-BOLT, POWELL'A GEÇİT VERMEDİ ANKARA (A.A) - 26.05.2011 - Dünya ve olimpiyat şampiyonu Jamaikalı rekortmen atlet Usain Bolt, Elmas Lig'in (Diamond League) üçüncü ayağı olan Roma Grand Prix'sinde erkekler 100 metrede eski dünya rekortmeni vatandaşı Asafa Powell'ı geçerek birinci oldu. İtalya'nın başkenti Roma'daki Olimpiyat Stadı'nda düzenlenen yarışlarda erkekler 100 metre mücadelesi, Usain Bolt ve Asafa Powell'ın kapışmasına sahne oldu. Yarışta, Bolt ve Powell'dan başka ilgi çeken üçüncü isim, Fransız Christophe Lemaitre idi. Geçen yıl 100 metreyi 10 saniyenin altında koşan ilk beyaz atlet olarak tarihe geçen Avrupa şampiyonu Lemaitre'den başka, ABD'li atletler Rae Monzavous Edwards ve J-Mee Samuels, Saint Kitts ve Nevisli atlet Kim Collins, Trinidad ve Tobagolu Richard Thompson ile Jamaikalı diğer iki atlet Mario Forsythe ve Lerone Clarke kulvarları paylaştılar. Yarış öncesinde kendinden emin ve sempatik tavırlarıyla yarışseverlerin ilgisini çeken Bolt, mücadeleye Powell kadar iyi başlamadı. Neredeyse yarışın ortalarına kadar Powell'a geçileceği izlenimini veren rekortmen atlet, son anda yaptığı atakla yarışı birinci bitirmeyi başardı. 9.91'lik derecesiyle ilk sırada yer alan Jamaikalı sprinteri, vatandaşı Powell 2 salise geriden takip etti. Yarışın üçüncüsü ise 10.00'lık zamanıyla Fransız Lemaitre oldu. Yarış sonrasında Powell, vatandaşı Bolt'a sarılarak rakibini tebrik etti. Bir süre birlikte yürüyen iki sprinter, objektiflere dostluk pozu verdiler. -BOLT VE POWELL- 2005'te 9.77, 2007'de 9.74 ile kırdığı dünya rekorunu, Pekin-2008'de 9.69 ile Bolt'a kaptıran Asafa Powell, Bolt ile çıktığı 10 yarışın 9'unda rakibine geçildi. Pekin-2008'de Powell'dan devraldığı dünya rekortmeni unvanını, 2009 Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 9.58'e çeken Bolt, atletizm otoritelerini şaşırtmaya devam ediyor. Koşu tarzı ve farklı fiziği nedeniyle rakiplerine fark atan Bolt, saniyede 10.31 metre yol alıyor. Ortalama hızı saatte 37.15 kilometre olan 25 yaşındaki atlet, 100 metreyi 41 adımda bitirebiliyor. -BOLT, 9 AY ÖNCE TYSON GAY'E GEÇİLMİŞTİ- 9.58 ile dünya rekorunu elinde bulunduran Usain Bolt, en son geçen yıl Ağustos ayında Elmas Lig'in Stockholm ayağında piste çıkmış ve ilk kez ABD'li atlet Tyson Gay'e geçilmişti. Gay, 9.84'lük derecesiyle birinci olmuş, Bolt ise yarışı 9.97'lik zamanıyla ikinci bitirmişti. Asafa Powell'ın ise yarıştan bir gün önce sakatlığı nedeniyle yarışamayacağını açıklaması üzerine, atletizmseverler 3 yıldızın mücadelesini izleme zevkinden mahrum kalmıştı.