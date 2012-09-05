Bolt, Manchester United forması giyecek

Jamaikalı efsane atlet Usain Bolt, Manchester United forması giyme hayaline sonunda kavuşuyor. Dünyanın en hızlısı olan Bolt, Real Madrid’le oynanacak özel maçta “kırmızı şeytan”lar için yeşil sahada top peşinde koşacak.



Londra Olimpiyatları’nda da rekorları altüst eden 25 yaşındaki Jamaikalı atlet Usain Bolt'un, önümüzdeki yıl oynanacak özel maçta, Manchester United formasıyla Real Madrid’e karşı mücadele etmesi bekleniyor.

Premier Lig’de Manchester United’ın Fullham’a karşı oynadığı maçın onur konuğu olan Bolt, Teknik Direktör Sir Alex Ferguson’dan hayran olduğu MANu’nun formasını giyebilmek için talepte bulundu.

Usain Bolt’un takıma girmesine yeşil ışık yakan Ferguson, “Onu sahada görmek ve performansını izlemek harika olabilir” dedi.

Bolt, daha önce Manchester United futbolcularıyla birlikte antrenman yapmıştı. Bolt, formayı sırtına geçirebilmek için atletizmden bile vazgeçebileceğini dile getirmişti.

3 Haziran 2013 tarihinde oynanacak maçın geliri, Real Madrid’in Afrika’da sürdürdüğü yardım programına aktarılacak.