T24 LogoT24 Logo
Spor

Bolt geri döndü

Olimpiyat şampiyonu sprinter Usain Bolt, geçirdiği trafik kazasından sonra pistlere geri döndü.

09 Mayıs 2009 03:00


Olimpiyat şampiyonu sprinter Usain Bolt, geçirdiği trafik kazasından sonra pistlere geri döndü. Ancak bu ay Manchester'da yarışma planını iptal etmek zorunda kalabilir.

Ülkesi Jamaika'da otomobil kazası geçiren Usain Bolt, bir haftadan uzun süre sonra antrenmana çıktı.

Ayağındaki dikişleri salı günü aldıran yıldız sprinter, pistte önemli bir rahatsızlık yaşamadı. Ancak 17 Mayıs'ta Manchester'da koşulacak 150 metre yarışından çekilmek zorunda kalabilir.

Antrenörü Glen Mills, Jamaikalı sprinterin Manchester'daki yarışa katılıp katılamayacağını ancak bir süre antrenman yaptıktan sonra görebileceklerini söyledi.

100 ve 200 metre dünya rekortmeni Bolt, istediği kadar forma girebilirse Manchester'da Marlon Devonish ve Simeon Williamson gibi Britanyalı sprinterler ile yarışacak.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24