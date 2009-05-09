Bolt geri döndü



Olimpiyat şampiyonu sprinter Usain Bolt, geçirdiği trafik kazasından sonra pistlere geri döndü. Ancak bu ay Manchester'da yarışma planını iptal etmek zorunda kalabilir.



Ülkesi Jamaika'da otomobil kazası geçiren Usain Bolt, bir haftadan uzun süre sonra antrenmana çıktı.



Ayağındaki dikişleri salı günü aldıran yıldız sprinter, pistte önemli bir rahatsızlık yaşamadı. Ancak 17 Mayıs'ta Manchester'da koşulacak 150 metre yarışından çekilmek zorunda kalabilir.



Antrenörü Glen Mills, Jamaikalı sprinterin Manchester'daki yarışa katılıp katılamayacağını ancak bir süre antrenman yaptıktan sonra görebileceklerini söyledi.



100 ve 200 metre dünya rekortmeni Bolt, istediği kadar forma girebilirse Manchester'da Marlon Devonish ve Simeon Williamson gibi Britanyalı sprinterler ile yarışacak.





