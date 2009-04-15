Bolt gençlerden özür diledi



Atletizm dünyasının süper yıldızı Usain Bolt, Jamaikalı gençler mariuhana kullandığı yolunda genelleme yapınca, eleştiri oklarının hedefi oldu. Bolt, tepkilerin artması üzerine "talihsiz" olarak nitelendirdiği açıklaması için özür diledi.





Pekin olimpiyatlarında, spor dünyasının en büyük yıldızlarından biri haline gelen Usain Bolt, Alman "Bild" gazetesine yaptığı açıklamalar nedeniyle sıkıntılı.



Bolt, gazeteye verdiği demeçte, "Jamaika'da çocuksanız, nasıl mariuhana çubuğu yapılacağını öğrenirsiniz" deyince, beklemediği kadar büyük bir tepkiyle karşılandı.



Dünya rekortmeni sprinter, tepkilerin artması üzerine bir açıklama yayımlamak zorunda kaldı. Bolt'un açıklamasında, "sarfettiğim talihsiz sözler için tüm Jamaikalılardan özür dilerim. Aynı zamanda, sporcu olsun ya da olmasın, tüm gençleri uyuşturucunun her türlüsünden uzak durmaya çağırıyorum" ifadeleri yer aldı.



Bolt, çocukken mariuhana kullanmaya çalıştığını da itiraf etti. Bununla birlikte aktif sporculuk yaşamının başlamasıyla her türlü uyuşturucudan uzak durduğunu belirten ünlü sprinter, mariuhana kullanımının kendisi için bir yaşam tarzı olmadığını savundu ve uyuşturucu kullanıcıları ile aynı ortamda bulunmaktan rahatsız olduğunu iddia etti.





