T24 LogoT24 Logo
Spor

Bolt gençlerden özür diledi

Usain Bolt, Jamaikalı gençler mariuhana kullandığı yolunda genelleme yapınca, eleştiri oklarının hedefi oldu.

15 Nisan 2009 03:00


Atletizm dünyasının süper yıldızı Usain Bolt, Jamaikalı gençler mariuhana kullandığı yolunda genelleme yapınca, eleştiri oklarının hedefi oldu. Bolt, tepkilerin artması üzerine "talihsiz" olarak nitelendirdiği açıklaması için özür diledi.


Pekin olimpiyatlarında, spor dünyasının en büyük yıldızlarından biri haline gelen Usain Bolt, Alman "Bild" gazetesine yaptığı açıklamalar nedeniyle sıkıntılı.

Bolt, gazeteye verdiği demeçte, "Jamaika'da çocuksanız, nasıl mariuhana çubuğu yapılacağını öğrenirsiniz" deyince, beklemediği kadar büyük bir tepkiyle karşılandı.

Dünya rekortmeni sprinter, tepkilerin artması üzerine bir açıklama yayımlamak zorunda kaldı. Bolt'un açıklamasında, "sarfettiğim talihsiz sözler için tüm Jamaikalılardan özür dilerim. Aynı zamanda, sporcu olsun ya da olmasın, tüm gençleri uyuşturucunun her türlüsünden uzak durmaya çağırıyorum" ifadeleri yer aldı.

Bolt, çocukken mariuhana kullanmaya çalıştığını da itiraf etti. Bununla birlikte aktif sporculuk yaşamının başlamasıyla her türlü uyuşturucudan uzak durduğunu belirten ünlü sprinter, mariuhana kullanımının kendisi için bir yaşam tarzı olmadığını savundu ve uyuşturucu kullanıcıları ile aynı ortamda bulunmaktan rahatsız olduğunu iddia etti.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24