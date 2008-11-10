Bolt en iyi olacak mı?

Pekin Olimpiyatları'nda üç altın madalya kazanan Usain Bolt, Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) tarafından 2008'in En İyi Atleti ödülünün adayları arasında gösterildi. IAAF, erkeklerde ve bayanlarda yılın atleti ödülü için üçer aday belirledi.



Toplam 20 atlet arasından seçilen adayların altısı da 2008 Pekin Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan isimler.



Erkeklerde adaylar 100 ve 200 metrede dünya rekoru kırarak olimpiyat şampiyonu olan Jamaikalı Usain Bolt, 110 metre engelli dünya rekortmeni Kübalı Dayron Robles ve 5 bin ile 10 binde olimpiyat altınını kazanan Etiyopyalı Kenenisa Bekele.



Bayanlarda en iyi atlet ödülü için yarışacak sporcular ise Bekele'nin vatandaşı Tirunesh Dibaba, Kenyalı Pamela Jelimo ve Rus sırıkla atlamacı Yelena Isinbayeva.



Dibaba 5 bin ve 10 bin metrede Elvan Abelegesse'nin önünde altın madalyanın sahibi olurken, 800 metrenin rakipsiz ismi Jelimo olimpiyat şampiyonluğuna Golden League zaferini eklemişti.



2008'in En İyi Atleti ödülünün adayları, internet anketi ve IAAF yetkilileri, bağlı ülke federasyonları, sporcular, medya mensuplarının oylarıyla belirlendi.



Kazananlar 23 Kasım'da Monaco'da yapılacak 2008 Dünya Atletizm Gala töreninde açıklanacak.



