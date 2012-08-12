Bolt bayrağı rekora taşıdı

Nesta Carter, Michael Frater, Yohan Blake ve Usain Bolt'tan oluşan Jamaika takımı, dünya şampiyonasındaki derecesini geliştirerek 4x100'de yeni bir rekora imza attı. Son 100 metrede bayrağı taşıyan Bolt, 100 ve 200 metreden sonra bu branşta da duble yapmış oldu.



Londra Olimpiyatları'nda atletizmde erkekler 4x100 metre bayrak finalinde Jamaika, 36.84'lük derecesiyle dünya rekoru kırarak üst üste 2. kez olimpiyat şampiyonu oldu.

Olimpiyat Stadyumu'nda yapılan atletizm yarışmalarında, erkekler 4x100 metre bayrak finalinde Nesta Carter, Michael Frater, Yohan Blake ve Usain Bolt'tan oluşan Jamaika takımı, 36.84'lük derecesiyle 2011 yılında Daegu'daki dünya şampiyonasında 37.04 ile kırdığı dünya rekorunu saniyenin beşte 1'i geliştirmeyi başardı.

2000 olimpiyat şampiyonu, 2004 olimpiyat ikincisi ve 2003 ve 2007 dünya şampiyonu ABD takımı, 37.04 ile bir önceki dünya rekoru derecesi yaparak ülke rekoru kırdı ve gümüş madalyanın sahibi oldu.

Son olimpiyat ve 2009 dünya ikincisi Trinidad ve Tobago ise 38.12 saniyeyle bronz madalya elde etti.

2005 dünya şampiyonu ve son dünya ikincisi Fransa 38.16 ile 4. olurken, son olimpiyat üçüncüsü Japonya da 38.35 saniyeyle yarışı, 5. sırada tamamladı.

Ortalama 9,21 saniye



Jamaikalı atletler, 100 metreyi ortalama 9.21 saniyede (100 metre dünya rekoru 9.58 saniye) koşarak, 'insan üstü' bir dereceye imza attı.

Bolt'tan bir 'duble' daha



Jamaika adına son bayrağı taşıyan Usain Bolt, olimpiyatlarda üst üste 100, 200 ve 4x100 metre dublesini gerçekleştiren ilk atlet olarak tarihe geçti.