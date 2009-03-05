Bolt 100 metre sezonunu açıyor

Dünyanın en hızlısı Jamaikalı sprinter Usain Bolt, yılın ilk 100 metre mücadelesini, 14 Martta ülkesinde verecek.



Pekin-2008'de erkekler 100, 200 metre ile 4x100 metre bayrak yarışlarında kırdığı dünya rekorlarıyla altın madalyaya uzanan Bolt'un menajeri Ricky Simms, Reuters Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, genç atletin bu yılki ilk 100 metre mücadelesini, 14 Mart Cumartesi günü Jamaika'nın Spanish Town kentindeki bir yarışta vereceğini söyledi.



Bolt'un, Ağustos ayında Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenecek dünya şampiyonasından önce Kuzey Amerika ve Avrupa'da en az 6 yarışta daha koşacağını belirten Simms, bunların 100 ve 200 metreler olacağını ifade etti.



Simms, Jamaikalı atletin başarıları için de "Bolt'un, atletizm tarihinde en fazla ilgiyle izlenen atlet olduğunu düşünüyorum" dedi.

