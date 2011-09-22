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Dünya

Bolşoy Balesi'nde bir ilk NEW YORK (A.A)

22 Eylül 2011 05:49

-Bolşoy Balesi'nde bir ilk NEW YORK (A.A) - 22.09.2011 - Rusya'nın ünlü bale topluluğu Bolşoy Balesi'ne ilk kez yabancı bir balet baş dansçı olarak kabul edildi.  Bolşoy Balesi'nden yapılan açıklamada, Amerikalı balet David Hallberg'in, bugüne dek yabancıların sadece konuk dansçı olarak katıldığı topluluğun baş dansçılarından birisi olacağı belirtildi. Bunun tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirten balet Hallberg, konuyla ilgili şunları söyledi: "Bu bir sanatçı olarak sadece benim için değil, daha büyük bir çerçeveden bakıldığında, bütün dans dünyası hatta uluslararası ilişkiler açısından da çok önemli bir gelişme" Dünyanın en yetenekli baletleri arasında sayılan 29 yaşındaki Hallberg aynı zamanda, merkezi New York'da olan Amerikan Bale Tiyatrosu ile de bağını sürdürecek. Hallberg, iki toplulukta da çalışacağı için hem Moskova'da hem de New York'da yaşayacağını açıkladı.  Bolşoy Balesi'nin efsanevi iki baleti Rudolf Nureyev 1961'de, Mikail Barışnikov 1974'de "daha fazla özgürlük ve daha iyi imkanlara kavuşmak için" Sovyetler Birliği'nden kaçmıştı.

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