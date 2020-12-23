Bolsonaro'ya yakın Rio de Janeiro Belediye Başkanı, yolsuzluk operasyonunda tutuklandı

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ile yakın olarak bilinen Rio de Janeiro Belediye Başkanı Marcelo Crivella, görevinin sona ermesine dokuz gün kala yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklandı.

France 24'ün aktardığı habere göre, Yargıç Rosa Helena Penna Macedo Guita tarafında yürütülen soruşturmada Rio de Janeiro Belediye Başkanı Marcelo Crivella'nın belediye içinde çeşitli yollarla yürütülen yasadışı kâr kazanma operasyonunu yönettiği belirtildi. Gözaltına alınan Crivella, önce duruşmanın ardından hapishaneye nakledildi. Yargıç daha sonra Crivella'nın ev hapsinde tutulmasına izin verdi. Crivella'nın elektronik bileklik takacağı, bütün iletişim araçlarını yetkililere teslim edeceği belirtildi. Gözaltına alındıktan sonra konuşan Crivella "Ben Rio de Janeiro'da yolsuzluğa karşı en çok çalışan belediye başkanıyım" dedi. Crivella "siyasi düşmanlaştırmanın kurbanı olduğunu" savundu. 2018'de başlatılan soruşturma, yolsuzluk operasyonu kapsamında 10 milyon dolar toplandığını gösterdi. Crivella, son belediye seçimlerinde kaybetmiş, dokuz gün sonra görevi teslim edecekti.