Bolsonaro: Önümde üç alternatif var; hapse girerim, öldürülürüm ya da yeniden seçilirim

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Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, geleceğine dair üç alternatifi olduğunu söyledi. Bolsonaro, “Öldürülürüm, hapse girerim ya da yeniden seçilirim” dedi.

BBC’de yer alan habere göre, Brezilya’da anketler aşırı sağcı popülist lider Bolsonaro’nun eski Brezilya Devlet Başkanı Luis Inacio Lula da Silva’nın gerisinde olduğunu gösteriyor.

Dini liderlerle yaptığı bir görüşmede kendi geleceğine ilişkin konuşan Bolsonaro “Önümde üç alternatif var. Hapse girmek, öldürülmek ya da zafer” dedi.

Öte yandan Bolsonaro, hapis şansının olmadığını söyleyerek “Dünya üzerinde kimse beni tehdit edemez” dedi.

Gelecek yıl yapılacak seçimlerde yeniden seçilmeyi bekleyen Bolsonaro, Brezilya’nın seçim sistemine ilişkin sorunlar olduğunu belirterek gelecek yılki seçim sonuçlarını kabul etmeyebileceğinin mesajını veriyor.

Brezilya’nın Yüksek Seçim Mahkemesi Başkanı, geçen hafta yaptığı açıklamada seçim sisteminde herhangi bir sorun olmadığını söylemişti.