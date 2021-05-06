Bolsonaro, Koronavirüs'ün 'biyolojik savaş' için laboratuvardan çıkmış olabileceğini iddia etti

Koronavirüs salgınının başında virüsü "gribe" benzeten Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19), laboratuvarda "biyolojik savaş" başlatmak için üretilmiş olabileceğini iddia etti.

The Guardian'da yer alan habere göre, Çin ve Brezilya arasında gerilen ilişkilerin bir sinyali olan açıklamalarda Jair Bolsonaro, Covid-19 için "Bu yeni bir virüs. Kimse laboratuvarda mı doğdu yoksa bir insan yememesi gereken bir hayvanı yediği için mi çıktı bilmiyor. Ama ordu bütün kimyasal, biyolojik ve radyolojik savaş araçlarını biliyor. Yeni bir savaş olabilir mi? Merak ediyorum. Hangi ülke en büyük gayri safi yurtiçi hasılaya sahip?" dedi.

Bolsonaro, Çin'in adını vermese de, Çin'in pandemi yılında büyüme gerçekleşen tek G20 ülkesi olduğu biliniyor.

Çin, daha önce ABD Başkanı Donald Trump'ın da gündeme getirdiği "Koronavirüs laboratuvarda üretildi" iddiasını sert bir şekilde yalanlıyordu. Dünya Sağlık Örgütü'nün virüsün ilk tespit edildiği Vuhan'da yaptığı incelemede laboratuvardan çıkma ihtimali "oldukça imkansız" olarak nitelenmişti.