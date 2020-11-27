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Dünya

Bolsonaro: Koronavirüs aşısı yaptırmayacağım, bu benim hakkım

27 Kasım 2020 08:40

T24 Dış Haberler

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınını ciddiye almayan açıklamalarıyla bilinen Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Koronavirüs aşısı olmayacağını söyledi. 

Sosyal medyadan açıklamalarda bulunan Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, Kongre'nin Brezilyalılardan Koronavirüs aşısını zorunlu tutma ihtimalinin düşük olduğunu söyledi. Bolsonaro, kendisinin de aşıyı olmayacağını ekledi. Bolsonaro sözlerine "Size söylüyorum, bu benim hakkım" diyerek devam etti. 

Brezilya dünya genelinde Koronavirüs nedeniyle ölümlerin en fazla olduğu ikinci ülke konumunda. 

Bolsonaro, salgının başından bu yana hafife almış daha sonra kendisi de Koronavirüs'e yakalanmıştı. Bolsonaro, tedavisi boyunca yakını olan ABD Başkanı Donald Trump'ın övdüğü tartışmalı hidroksiklorokin adlı ilaçtan bahsetmişti. 

 

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