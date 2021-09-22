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Dünya

Bolsonaro ile New York'a giden Brezilya Sağlık Bakanı'nın Covid testi pozitif çıktı

Marcelo Queiroga, maskeli bir şekilde Britanya Başbakanı Boris Johnson'la yapılan toplantıya katılmıştı

22 Eylül 2021 08:36

T24 Dış Haberler

Birlemiş Milletler Genel Kurulu için Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ile birlikte New York’ta olan isimlerden biri olan Brezilya Sağlık Bakanı Marcelo Queiroga’nın Covid testi pozitif çıktı.

Reuters’ın aktardığı habere göre, Queiroga, Koronavirüs’e yakalandığını Twitter’dan duyurdu. Bakanın aşı olup olmadığı bilinmiyor. Öte yandan Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, aşı olmadığını açık bir şekilde söylüyor.

Queiroga, karantinasını ABD’de geçireceğini açıkladı.

Sağlık Bakanı, aynı gün daha erken saatlerde BM Genel Kurulu’nda maskeli bir şekilde çekildiği fotoğraf paylaşmıştı. Queiroga bir gün önce ise Britanya Başbakanı Boris Johnson ve Bolsonaro’nun yaptığı görüşmeye katılmıştı. Bakanın yine maskeli olduğu görülmüştü.

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