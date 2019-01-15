Bolsonaro hükümetinin Tarım Bakanı: Gisele Bündchen kötü bir Brezilyalı

T24 Haber Merkezi

Brezilya'nın aşırı sağcı başkanı Jair Bolsonaro'nun kabinesinde yer alan Brezilya Tarım Bakanı Tereza Cristina Dias, model Gisele Bündchen'in Brezilya'yı eleştirdiği için "kötü bir Brezilyalı" olduğunu" söyledi.

Brezilya'da bir radyo programına katılan Dias, Bündchen'in açıklamalarının ülkesi için "Halkla ilişkiler problemleri" yarattığını belirtti. Birleşmiş Milletler çevre iyi niyet elçilerinden biri olan Bündchen, Brezilya hükümetinin Amazon yağmur ormanlarının bir bölümünün imara açmasını eleştirmiş ve hükümeti "Yağmur ormanlarını açık arttırmaya çıkarmakla" suçlamıştı.

The Guardian'ın aktardığına göre Diaz sözlerine Bündchen'in Brezilya'nın imajına zarar verdiğini söyleyerek devam etti ve ekledi; "Özür dilerim Gisele Bündchen. Ülkeni doğruları bilmeden eleştiriceğine bir elçi olmalısın ve ülkenin muhafaza ettiklerini anlatmalısın".

Dias radyo programının ardından Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda ise "Gisele Bündchen'in Brezilya için bir elçi olup dünyaya tarım ile üretim yaparken aynı zamanda nasıl çevreyi koruduğumuzu anlatabliceğini söyledim. Model kısa süre için bizden davetiye alacak" yazdı.