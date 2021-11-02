Bolsonaro, büyükbabasının doğduğu İtalyan şehrine fahri vatandaşlık almaya gitti; protestocular sokağa çıktı

Brezilya’nın aşırı sağcı Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, İtalya’da büyük büyükbabasının doğduğu şehre fahri vatandaşlık almak üzere gitti. Şehirde aşırı sağcılar Bolsonaro’yu heyecanla karşılarken bir grup da “Diktatöre vatandaşlık yok“ ifadeleriye protesto düzenledi.

The Guardian’da yer alan habere göre, İtalya’nın başkenti Roma’daki G20 zirvesine katılan Bolsonaro daha sonra Veneto bölgesindeki 4 bin 200 nüfuslu Anguillara Veneta şehrine gitti. Bolsonaro, büyük büyükbabasının doğduğu şehirde fahri vatandaşlık aldı.

Şehirde Bolsonaro gelmeden bir hafta önce başlayan protestolarda duvarlara “Bolsonaro dışarı“ yazıları yazıldı.

Şehre ulaşan Bolsonaro, kendilerini Brezilya bayrağına saran destekçiler tarafından karşılanırken protestocular da sokaklara çıktı. Protestocular “Amazon için adalet“, “Diktatörlere vatandaşlık yok“ gibi sloganlar attı.

Brezilya’nın aşırı sağcı lideri Bolsonaro, ülkesinde Covid-19 salgınını yönetmediği için tepki çekiyor. Salgını ciddiye almayan ve aşı karşıtı olan Bolsonaro için Senato, 600 bin Covid ölümünden sorumlu tutulmasını istiyor.