Bolsonaro, Batı ülkeleri ve Rusya arasında kriz tırmanırken Moskova'ya yapacağı ziyareti savundu

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Ukrayna krizi sürerken gelecek hafta planladığı Rusya ziyareti nedeniyle tepki çekiyor.

The Guardian’da yer alan habere göre, Ukrayna krizi tırmanırken Rusya-Batı geriliminin yüksek olduğu dönemde ABD’nin geleneksel müttefiği Brezilya’dan Moskova’ya ziyaret planı eleştirildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le ticaret ilişkileri inşa etmek için görüşeceğini söyleyen Bolsonaro “Putin beni davet etti. Brezilya’nın Rusya ve Belarus’tan gübreye ihtiyacı var. Tanrı’ya dünya barışı için dua ediyoruz” dedi.

Bolsonaro, Rusya’da enerji, savunma ve tarım konularının da görüşüleceğini söyledi.