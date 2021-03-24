Bolsonaro, 300 bine yakın insanın Koronavirüs'ten öldüğü Brezilya'da "Yakında normal yaşama döneceğiz" diyerek tepki çekti

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ABD'den sonra dünyada en fazla Koronavirüs kaynaklı ölümün yaşandığı Brezilya'da, "Yakında normal yaşamlara dönülecek" diyen Devlet Başkanı Jair Bolsonaro tepki çekti.

The Guardian'da yer alan habere göre, Brezilya'da Koronavirüs nedeniyle 3 bin 158 insanın hayatını kaybettiği günde televizyonda açıklamalarda bulunan Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, salgına karşı tepki çeken tutumunu yeniden savundu.

Salgının başından bu yana karantina kısıtlamalarına karşı duran Bolsonaro, "ekonomiyi koruduğunu ve işsizliği önlediğini" savundu. Daha önce kendisi aşı olmadığını düşündüğünü söyleyerek tepki çeken Bolsonaro, "Brezilya halkına aşıların sağlandığını duyurmak istiyorum" dedi.

Bolsonaro sözlerine şöyle devam etti: "Çok yakında normal yaşamlarımıza döneceğiz. Koronavirüs'e karşı mücadelemizde yorulmuyoruz, bu bizim görevimiz ve yerine getireceğiz."

Brezilya'da bir yıl önce Koronavirüs'le ilgili açıklamalar yapan Bolsonaro, virüsün 'abartıldığını' ve kısa süre içinde geçeceğini söylemişti. Bolsonaro, bir yıl önce "Kendi durumumdaysa, sporcu geçmişimden dolayı endişe etmeme gerek yok" demişti.

Salgını hafife alan Bolsonaro, geçen yaz Koronavirüs'e yakalanmıştı.

Brezilya'da Koronavirüs kaynaklı ölümler 298 bin 843'e çıktı.