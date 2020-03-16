Bollywood'da Koronavirüs önlemi; tüm çekimler durdu

Hindistan'ın film ve TV endüstrisi Bollywood, yeni tip Koronavirüs önlemleri çerçevesinde 19-31Mart tarihleri arasında tüm çekimleri durdurma kararı aldı.

Yılda binden fazla film yayımlanan Bollywood'da Koronavirüs önlemleri çerçevesinde prodüktörlere işlerini tamamlamaları için 3 gün süre verildi.

Hindistan’ın en popüler aktörlerinden Amitabh Bachchan, hayranlarının evinin önünde toplanmaması için çağrı yaptı.Yıllardır her pazar günü Bachchan’ın evinin önünde yüzlerce insan toplanır, Bachchan da balkona çıkarak onları selamlardı.