Bolluk’un cinayet davası, Ergenekon ile birleşti

'Hakan Saraylıoğlu'nun öldürülmesine iştirak etmek' suçundan hakkında açılan davanın dosyası Ergenekon dava dosyasıyla birleştirilen Aydınlık Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Serhan Bolluk'un savunması, birleşen dosya üzerinden alınacak.



İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, bu suçtan tutuksuz yargılanmasına başlanan Ergenekon davasının tutuklu sanığı Serhan Bolluk katılmadı.



Duruşmada söz alan Bolluk'un avukatı Osman Aydın Şahin, gazeteci olan müvekkilinin ajandasındaki notlara dayanılarak iddianame hazırlandığını ve iddianamede maddi yanlışlık bulunduğunu öne sürdü.



Avukat Şahin, terör örgütü DHKP/C'nin açıklamasında olay tarihinin 2 Şubat olarak belirtildiğini ancak cesedin 1 Şubatta bulunduğunu ifade ederek, örgütün bu eylemi benimserken yalan söylediğini savundu.



Bu olayın da çeşitli gazetelerde çıktığını anlatan Şahin, iddianamenin, terör örgütünün bildirisi doğru kabul edilerek düzenlenmesinin üzücü olduğunu dile getirdi.



Duruşmada görüşünü açıklayan Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Ayar, Bolluk'un dosyasının ''Ergenekon'' dava dosyasıyla birleştirilmesini istedi.



Avukatı itiraz etti



Bunun üzerine söz alan avukat Şahin, ''Ergenekon'' davasında 11 sanığın avukatı olduğunu, o dosyada bu eylemle ilgili hiçbir bulgunun yer almadığını ifade ederek, bunun kapsamlı olan ''Ergenekon'' dosyası ile birleştirilmesi halinde Bolluk'un aklanma hakkının da elinden alınacağını düşündüklerini söyledi.



Avukat Şahin, dosyaların birleştirilmemesini talep etti.



Mahkeme heyeti, aynı mahkemenin diğer heyetince bakılan ''Ergenekon'' dosyası ile Bolluk'un bu dosyası arasında şahsi ve hukuki bağlantı olduğunu, iddianamenin de birleştirme talebiyle düzenlendiğini kaydetti.



Bu dosyaların birleştirilerek sanığın hukuksal konumunun değerlendirilmesinde yarar olduğunu belirten mahkeme heyeti, Bolluk'un dosyasının ''Ergenekon'' dava dosyasıyla birleştirilmesini kararlaştırdı.



Mahkeme heyeti, Bolluk'un savunmasının da birleşen dosya üzerinden alınmasını hükme bağladı.



İddianameden



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 1 Şubat 2006 tarihinde bağla boğularak öldürülen Hakan Saraylıoğlu'nun Küçükçekmece İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde cesedinin bulunduğu, terör örgütü DHKP/C'nin internet sitesinde de ''DHKC 355; bir halk düşmanı bir kontracıyı cezalandırdık'' başlıklı örgüt açıklamasında, ''Saraylıoğlu'nun örgüt elemanlarınca gözaltına alındığı, sorgulandığı, bütün suçları nedeniyle cezalandırıldığının'' yer aldığı kaydedildi.



''Ergenekon'' soruşturması kapsamında Ulusal Kanal'a ait reji odasında yapılan aramalarda Serhan Bolluk'un 2005 tarihli ajandasının ele geçirildiği ifade edilen iddianamede, ajandanın 19, 20 ve 21 Şubata ait sayfalarında Bolluk'un el yazısı ile maktulün adının yazıldığı, terör örgütünün açıklamasındaki bilgilerle ajandaki bilgilerin de örtüştüğü belirtildi.



İddianamede, ajandada örgüt açıklamasında yer almayan fazladan bilgilerin bulunduğu, ismi geçen görevlilerin telefon numaralarının yazılı olduğu bildirildi.



Bolluk'un, Saraylıoğlu'nun kimliği belirlenemeyen DHKP/C militanları ile birlikte sorgusuna katıldığı, sorgu sırasında ajandasına el yazısı ile notlar aldığı, bu şekilde Saraylıoğlu'nun öldürülmesine iştirak ettiği öne sürüldü.



İddianamede, Bolluk'un ''tasarlayarak adam öldürmeye iştirak'' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.



