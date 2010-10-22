Bolivya'nın da artık denizi var

T24 - Denize kıyısı olmayan Bolivya, Peru ile yaptığı bir anlaşma ile 99 yıllığına Pasifik Okyanusu kıyısındaki bir şeridi kullanmaya hak kazandı.







19. yüzyılda Şili ile girdiği savaş sonucunda denize kıyısı olan tüm topraklarını kaybeden Bolivya, 225 sene sonra tekrar denize kıyısı olan bir ülke olacak.

Guardian gazetesinde yer alan habere göre Peru, denize çıkışı olmayan Bolivya'ya Büyük Okyanus'ta bir sahil şeridini 99 yıllığına kiraladı.

Peru Devlet Başkanı Alan Garcia ve Bolivya lideri Evo Morales arasında imzalanan anlaşmaya göre, Bolivya Peru'nun güneyinde yer alan Ilo limanına 15 kilometre uzaklıktaki 3.58 kilometrekarelik bu alana liman inşa edebilecek ve burayı serbest ticaret bölgesi ilan edebilecek.

Garcia, tarihi anlaşmanın imzalanmasının ardından Ilo limanında yaptığı konuşmada, "Bolivya'nın okyanusa hiçbir kıyısının bulunmaması adil değil. Burası artık aynı zamanda bir Bolivya denizi" ifadesini kullandı.



Evlenirsem, balayımı burada geçireceğim

Bolivya lideri Morales ise eğer evlenirse balayını bu sahilde inşa edilecek bir tatil köyünde geçireceğini söyledi.

Bolivya'nın okyanusa ulaşma hayallerini gerçeğe dönüştüren bu gelişme, bir dönem araları oldukça açık olan iki ülke liderinin de yakınlaşmasını sağladı.

1879-1884 yılları arasındaki Pasifik savaşlarında Şili bir dönem Peru ve Bolivya'ya ait olan ve zengin maden kaynaklarına sahip olan toprakların kontrolünü ele geçirmişti. Bu savaş neticesinde de Bolivya tamamen bir kara ülkesi haline gelmişti.

Bolivya uzun süredir Şili'den kendisi için Pasifik Okyanusu'na uzanan bir koridor açmasını istiyordu. Ancak Şili bu öneriyi reddediyordu.

Guardian gazetesi, iki ülkenin bu kardeşlik anlaşmasıyla 1879-84 Pasifik Savaşı'nda topraklarını işgal eden komşuları Şili'ye diplomatik bir mesaj verdiklerini belirtiyor.



