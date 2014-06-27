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Dünya

Bolivyalı çiftçi, tavuk sandığı 11 kişiyi bıçakladı

Bolivya'da akli dengesini yitiren bir çiftçi, La Paz Uluslararası Havaalanı terminalinde 11 kişiyi bıçakla yaraladı

27 Haziran 2014 16:44

Bolivya İçişleri Bakanı Yardımcısı Jorge Perez, köyünden La Paz'a gelen, ‘sesler duyduğunu’ ve kendisini savunmaya çalıştığını iddia eden 41 yaşındaki Santa Rosalı çiftçi Javier Virgilio Cusi'nin, havaalanında iç hatlar seferleri için sırada bekleyen yolcuları bıçakladığını söyledi.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre çiftçi, kendisini gözaltına almaya çalışan güvenlik görevlisini de yaraladı. Yaralılardan sekizinin hastaneye kaldırıldığı, karnından bıçaklanan bir kadının ameliyata alındığı bildirildi.

Çoğu kadın olan kurbanların hepsinin Bolivya vatandaşı olduğu belirtilirken, polis şefi Adolfo Cardenas, "Adamın akli dengesi yerinde değil. Tutarsız konuşuyor. Kurbanları tavuk sandığını söyledi" dedi.

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