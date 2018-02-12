Bolivya'daki festivalde patlama: 8 ölü

Bolivya'daki tarihi karnavalda bir sokak satıcısının kullandığı gaz bombası kapsülü patladı, ilk belirlemelere göre sekiz kişinin yaşamını yitirdiği olayda 40'tan fazla yaralı var.

Tarihi maden kasabası Oruro'daki kutlamalarda ana caddede bir sokak satıcısının kullandığı gaz bombası kapsülü infilak etti.

Üçü çocuk en az sekiz can kaybının olduğu kaydedildi. Patlamada 40'tan fazla yaralı hastanelere taşındı, bazı yaralılar helikopterle başkent La Paz'daki hastanelere sevk edildi.

Yerel medya, patlamanın kazayla gerçekleştiğini aktarıyor.

UNESCO'nun da tanıdığı festivale her yıl yüz binlerce insan katılıyor. Her yıl 20 saat boyunca dans grupları sahne alıyor ve karnaval kuyruğu beş kilometreyi buluyor.

17. yüzyılda İspanya tarafından yasaklanan festival, Bolivya'nın en çok bilinen etkinliklerinden biri.