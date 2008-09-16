Bolivya'da vali tutuklandı

Bolivya'nın Pando vilayetinde, son bir hafta içinde çıkan şiddet olayları sırasında hükümet yandaşı 15 kişinin öldürülmesinden sorumlu tutulan Vali Leopoldo Fernandez tutuklandı. Devlet Başkanı Evo Morales, düzenlediği basın toplantısında; yandaşlarına pusu kurmak ve 15 kişinin ölümünün yanı sıra 37 kişinin yaralanmasına yol açmakla itham ettiği Fernandez'in, katliamı organize etmek suçlamasıyla ordu tarafından tutuklandığını söyledi.

Morales karşıtları, büyük toprak sahipliğini ortadan kaldırmayı ve yoksul yerli nüfusu güçlendirmeyi öngören anayasa taslağını protesto amacıyla geçen hafta Pando ile 3 ayrı vilayette kamuya ait binaları işgal etmişlerdi. Pando'da hükümet yandaşları ile muhalifler arasında sokak çatışmaları çıkmış, bunun üzerine ordu vilayete ek kuvvet göndermişti.