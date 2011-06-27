-BOLİVYA'DA TRAFİK KAZASI: 28 ÖLÜ, 10 YARALI LA PAZ (A.A) - 27.06.2011 - Bolivya'nın güneyinde meydana gelen bir trafik kazasında ilk bilgilere göre 28 kişi öldü, 10 kişi yaralandı. Polis yetkilisi Albay Placido Arroyo, Erbol radyosuna yaptığı açıklamada, kazanın başkent La Paz'a 900 kilometre uzaklıkta bulunan Tarija kentine yakın bir dağ yolunda meydana geldiğini belirtti. Albay Arroyo, yolcu otobüsünün, Arjantin sınırına yakın Villazon kentine giderken uçuruma yuvarlandığını söyledi. Arroyo, görüş mesafesinin yetersizliği ve otobüsün hızlı gitmesinin kazaya yol açmış olabileceğini, ancak olayın ayrıntılı olarak araştırıldığını ifade etti. Trafik kazalarında yılda ortalama 1000 kişinin öldüğü, 40 bin kişinin yaralandığı Bolivya, Güney Amerika ülkeleri arasında en tehlikeli yollara sahip olarak biliniyor.