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Dünya

Bolivya'da saatler artık terse dönecek

Bolivya'da hükümetin aldığı kararla saatlerde akrep ile yelkovan sağdan sola dönecek

30 Haziran 2014 11:37

Bolivya tarihinin ilk Kızılderili lideri olan Devlet Başkanı Evo Morales, saatlerdeki akrep ve yelkovanı sağdan sola çevirdi.

Değişiklik, başkent La Paz’da parlamentonun tepesindeki saat kulesinde yapıldı. Dışişleri Bakanı David Choquehuanca, saat reformunun ‘sömürgecilikten kurtulan halkın açık ifadesi’ni simgelediğini söyledi. Muhalif vekil Normal Pierola ise hükümeti küresel zaman yasalarını değiştirme hayali kurmakla suçladı.

Güney Amerika ülkesi Bolivya hükümeti için artık saatler soldan sağa değil, sağdan sola doğru hareket ediyor. Değişiklik, başkent La Paz’daki parlamentonun tepesindeki saat kulesinde yapıldı. Ülke tarihinin ilk Kızılderili kökenli lideri olan Devlet Başkanı Evo Morales’in talimatı doğrultusunda geçilen yeni uygulamada bundan böyle saatlerdeki akrep ve yelkovan, bilinenin tersi yönde hareket edecek.

 

Tüm kurumlarda değişecek

 

Dışişleri Bakanı David Choquehuanca, saat reformunun ‘sömürgecilikten kurtulan halkın açık ifadesi’ni simgelediğini söyledi. Bolivyalıların yerli ve güneyli kimliğini yansıttığı belirtilen saat için Başkan Yardımcısı Alvaro Garcia, hükümetin tüm kamu kurumlarındaki saat yönünü değiştirmeyi planladığını ifade etti.

Muhalefet kanadı ise sol iktidarın getirdiği bu yeniliği hoş karşılamadı. Muhalif vekil Normal Pierola, hükümeti küresel zaman yasalarını değiştirme hayali kurmakla suçladı. Bolivya Devlet Başkanı Morales, zaman zaman uluslararası uygulamalara karşı geliştirdiği aykırı çıkışlarıyla biliniyor. Ülkesinden sömürgeciliğin izlerini silme politikası izleyen Morales, daha önce yerel bir inanışa Hıristiyanlarla eşit ağırlık tanınacağını açıklamıştı.

 

Bayraktaki at yer değiştirdi

 

Yine eski müttefiki, merhum Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez’le 2006’daki buluşmasında da milli bayrağın yeniden tasarlanmasını istemişti. Buluşmada bayrak üzerindeki at figürünün yer değiştirdiği ve sağdan sola geçirildiği görülmüştü. Yüzde 53 gibi beklentilerin çok üzerinde bir oranla seçilen Morales’in ABD karşıtı olduğu biliniyor. Morales, göreve geldikten sonra ABD ile Serbest Ticaret Anlaşması’nı iptal edip Chavez’in öncülüğündeki ALBA’ya (Latin Amerika için Bolivarcı Alternatif) katılmıştı. 

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