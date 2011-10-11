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Dünya

Bolivya'da öğretmenlere ücretsiz laptop LA PAZ (A.A)

11 Ekim 2011 11:22

-Bolivya'da öğretmenlere ücretsiz laptop LA PAZ (A.A) - 11.10.2011 - Bolivya'da hükümet, öğretmenlere ücretsiz dizüstü bilgisayarlar dağıttı. Öğretmenlere dağıtılan dizüstü bilgisayarların arkasında ise Devlet Başkanı Evo Morales'in gülümseyen bir portresi yer alıyor. Öğretmenler sendikası lideri Jose Luis Alvarez, öğretmenlerin bilgisayarlarındaki fotoğrafları kapatacaklarını söyledi. Eğitim Bakanı Roberto Aguilar ise hükümetin bilgisayarların arkasında Bolivya'nın 9 renkli yerli bayrağını basmak istediğini, ancak üretici şirketin daha basit olduğu gerekçesiyle Morales'in resmini bastığını aktardı. Bolivya'da hükümet, değeri 50 milyon dolardan fazla olan 130 bin dizüstü bilgisayar verdi.

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